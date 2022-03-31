Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти на 50%

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В целом, количество сделок с электронной регистрацией за первый квартал 2022 года составит более 253 тыс., что на 38% больше аналогичного периода прошлого года.В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация — пять дней и 16 часов.«Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро и удобно, а к тому же обеспечивает дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. При этом мы, в плотном взаимодействии с Росреестром, продолжаем совершенствовать этот сервис, что приводит к сокращению сроков регистрации. Так, во многих регионах процесс, как правило, занимает меньше суток, и это, уверен, далеко не предел».Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.Зарегистрировать сделку в электронном виде можно, если вы покупаете (за свои средства или в ипотеку):квартиру в новостройке или на вторичном рынке;комнату на вторичном рынке;земельный участок на вторичном рынке.Подробнее об электронной регистрации — на сайте Домклик.* * *Пресс-службаmedia@sberbank.ru