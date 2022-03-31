В Балашове стартует VII фестиваль «Балашовские подмостки»

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Для конкурса художественного слова в этом году предлагаются поэтические и прозаические произведения:- русских, советских авторов, чьи юбилейные даты отмечаются в 2022 году (Корней Чуковский, Самуил Маршак, Григорий Остер и др.) и поэтические и прозаические произведения воспитательной направленности других авторов; - произведения военной тематики русских и российских (советских и современных) авторов.К участию в фестивале приглашаются детские, юношеские и молодежные театральные (цирковые) коллективы и отдельные исполнители общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, вузов, учреждений дополнительного образования и культуры районов Саратовской области и других регионов.Прием онлайн выступлений проводится с 20 апреля по 5 мая 2022 г.К Международному Дню защиты детей будут подведены итоги фестиваля, победители получат награды.Лучшие работы будут опубликованы в официальных интернет-аккаунтах Балашовского драматического театра и станут участниками гала-концерта в рамках мероприятий VII Всероссийского фестиваля «Театральное Прихопёрье».