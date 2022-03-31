Объем производства саратовской промышленности превысил 0,5 триллиона рублей

просмотров: 127

Он, в частности, напомнил, что в 2021 году саратовская промышленность показала активный рост относительно 2020 года, индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий составил 110,7%. Рост был обеспечен, прежде всего, за счёт опережающего развития высокотехнологичных «обрабатывающих производств».«Благодаря эффективной работе с Минпромторгом России, другими ведомствами и предприятиями в 2021 году региональная промышленность по объёму производства перешагнула планку в 0,5 трлн рублей», - подчеркнул Андрей Архипов. - По итогам года объём отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности, характеризующим промышленное производство, без учёта производства пищевых продуктов, достиг 584,8 млрд рублей, или более 134,3% к уровню 2020 года».При этом налоговые поступления в консолидированный бюджет области в разрезе видов деятельности, характеризующих промышленное производство, с учётом акцизов на нефтепродукты, превысили 44,98 млрд рублей, составив 137,2% относительно 2020 года.Средняя заработная плата в промышленном комплексе по итогам года составила более 43,7 тыс. рублей.