Армения готова выступить логистическим центром для экспорта саратовских товаров в восточные страны

просмотров: 152

Мероприятие было организовано региональным Центром поддержки экспорта при поддержке министерства экономического развития Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».Во время программы пребывания состоялась официальная встреча в Правительстве Саратовской области вице-губернатора - Председателя Правительства области Романа Бусаргина, заместителя Председателя Правительства - министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, заместителя Председателя Правительства - министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова и министра экономического развития области Андрея Разборова с главой делегации Республики Армения, учредителем-директором ООО «Арарат пищевой комбинат» Ервандом Тарвердяном.В ходе встречи участники обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. В частности, стороны выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия по многим направлениям, в том числе в сфере IT, увеличении взаимного товарооборота. По словам Ерванда Тарвердяна, Армения также готова выступить логистическим центром для экспорта российских товаров в восточные страны.По завершении официальной части состоялись переговоры с представителями армянских компаний и выездные встречи с посещением саратовских предприятий. Ключевой темой для переговоров стала реализация пищевой продукции, хозяйственных и бытовых инструментов.Фото из открытых источников