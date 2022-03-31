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Армения готова выступить логистическим центром для экспорта саратовских товаров в восточные страны

Новости
Армения готова выступить логистическим центром для экспорта саратовских товаров в восточные страны

В Саратове прошли переговоры представителей регионального бизнеса с предпринимателями из Республики Армения.

Мероприятие было организовано региональным Центром поддержки экспорта при поддержке министерства экономического развития Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Во время программы пребывания состоялась официальная встреча в Правительстве Саратовской области вице-губернатора - Председателя Правительства области Романа Бусаргина, заместителя Председателя Правительства - министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, заместителя Председателя Правительства - министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова и министра экономического развития области Андрея Разборова с главой делегации Республики Армения, учредителем-директором ООО «Арарат пищевой комбинат» Ервандом Тарвердяном.

В ходе встречи участники обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. В частности, стороны выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия по многим направлениям, в том числе в сфере IT, увеличении взаимного товарооборота. По словам Ерванда Тарвердяна, Армения также готова выступить логистическим центром для экспорта российских товаров в восточные страны.

По завершении официальной части состоялись переговоры с представителями армянских компаний и выездные встречи с посещением саратовских предприятий. Ключевой темой для переговоров стала реализация пищевой продукции, хозяйственных и бытовых инструментов.

Фото из открытых источников