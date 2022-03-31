31 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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10:49 | 31 марта
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09:55 | 31 марта
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​Что такое фейки, как они работают, зачем появляются и к чему приводят — прокомментировала недавно по запросу региональных СМИ Людмила Россенко

Новости
​Что такое фейки, как они работают, зачем появляются и к чему приводят — прокомментировала недавно по запросу региональных СМИ Людмила Россенко

​Что такое фейки, как они работают, зачем появляются и к чему приводят — прокомментировала недавно по запросу региональных СМИ Людмила Россенко:

- Пока готовила коммент параллельно искала информацию для публичных лекций и мастер-классов, которые мы с коллегами из Народного фронта решили проводить для общественников и ЛОМов в муниципалитетах.

Не откладывая в долгий ящик, уже съездили в Хвалынск и пообщались с местными. Говорили не только о фейках, но и о пропаганде, информационной политике, современных героях, исторических параллелях и массовой культуре. Эмоционально, содержательно, в некоторых моментах, скажу честно, прошли по грани...но так было нужно.

ТЕЗИСНО:

Что важно понимать про фейк? Это инструмент направленного, четко спланированного и подготовленного влияния на отдельных людей, группы и даже государства через информацию.

Что характерно, у любого фейка есть мощная нагрузка, связанная с фундаментальными человеческими эмоциями, чаще всего негативными. Там, где включается страх, стыд, гнев, горе, любопытство, — не остается места разумным доводам. Человек, которого ведут эмоции, легче верит в то, что белое — это черное, а черное — это белое.

Фейки еще называют вбросами, и это связано со скоростью их распространения. Слухи, «сарафанное радио», желтая и не очень пресса, а теперь и социальные сети вместе с мессенджерами, — все это питательная информационная среда. Залог успешного фейка в том, чтобы сообщение стало «вирусным», «инфицировало» как можно больше умов, пока не появилось опровержение.

Как вы уже поняли, фейки — дело рукотворное, а значит, за их появлением всегда стоит заказчик или интересант. Спросите себя, смотря очередное сомнительное видео: кто и зачем пытается вывести вас на эмоции? В этом, на мой взгляд, главная опасность фейков — разрушительное воздействие на психику человека, который не может справиться с информационным цунами, которое ежедневно на него обрушивается.

Как бороться? Ограничить время потребления актуального контента, если мы говорим про фейки, связанные с событиями в мире и особенно спецоперацией на Украине.

Резюмируя: не ведитесь на эмоции, проверяйте информацию в нескольких источниках, будьте готовы признать, что фейк – это фейк.

ЧИТАЙТЕ https://t.me/warfakes и https://t.me/supertima

#будни_пиарщика #будни_политолога #стопфейк