Что такое фейки, как они работают, зачем появляются и к чему приводят — прокомментировала недавно по запросу региональных СМИ Людмила Россенко
Что такое фейки, как они работают, зачем появляются и к чему приводят — прокомментировала недавно по запросу региональных СМИ Людмила Россенко:
- Пока готовила коммент параллельно искала информацию для публичных лекций и мастер-классов, которые мы с коллегами из Народного фронта решили проводить для общественников и ЛОМов в муниципалитетах.
Не откладывая в долгий ящик, уже съездили в Хвалынск и пообщались с местными. Говорили не только о фейках, но и о пропаганде, информационной политике, современных героях, исторических параллелях и массовой культуре. Эмоционально, содержательно, в некоторых моментах, скажу честно, прошли по грани...но так было нужно.
ТЕЗИСНО:
Что важно понимать про фейк? Это инструмент направленного, четко спланированного и подготовленного влияния на отдельных людей, группы и даже государства через информацию.
Что характерно, у любого фейка есть мощная нагрузка, связанная с фундаментальными человеческими эмоциями, чаще всего негативными. Там, где включается страх, стыд, гнев, горе, любопытство, — не остается места разумным доводам. Человек, которого ведут эмоции, легче верит в то, что белое — это черное, а черное — это белое.
Фейки еще называют вбросами, и это связано со скоростью их распространения. Слухи, «сарафанное радио», желтая и не очень пресса, а теперь и социальные сети вместе с мессенджерами, — все это питательная информационная среда. Залог успешного фейка в том, чтобы сообщение стало «вирусным», «инфицировало» как можно больше умов, пока не появилось опровержение.
Как вы уже поняли, фейки — дело рукотворное, а значит, за их появлением всегда стоит заказчик или интересант. Спросите себя, смотря очередное сомнительное видео: кто и зачем пытается вывести вас на эмоции? В этом, на мой взгляд, главная опасность фейков — разрушительное воздействие на психику человека, который не может справиться с информационным цунами, которое ежедневно на него обрушивается.
Как бороться? Ограничить время потребления актуального контента, если мы говорим про фейки, связанные с событиями в мире и особенно спецоперацией на Украине.
Резюмируя: не ведитесь на эмоции, проверяйте информацию в нескольких источниках, будьте готовы признать, что фейк – это фейк.
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