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- Когда сегодня говорят, что история Украины отдельна от истории России, то я отвечаю, что история Украины и есть история России, её составная часть. Мы чувствовали общность, мы были единым народом, мы создавали великое государство. Изначально оно было многонациональным и остаётся таким до сих пор. Мы научились жить вместе, мы делимся своей культурой, своей идентичностью, своими традициями. Мы не делимся на национальности в своей семье, для нас важен каждый народ и каждая национальность. Я считаю, что очень скоро русские, украинцы и белорусы будут жить вместе, мы — единый народ.- Более того: около полутора миллионов украинцев погибло на фронтах. Если говорить об общих потерях, включая гражданское население, они составили около четырёх миллионов человек. Более двух тысяч Героев Советского Союза были выходцами с Украины, причём разных национальностей. Но было и такое движение, как бандеровцы, ОУН — Организация украинских националистов, потом возникла УПА — Украинская повстанческая армия. Буквально вчера Центральный архив Министерства обороны РФ опубликовал партию документов о зверствах, которые творили бандеровцы на Украине. Из этого можно извлечь много уроков. Когда бандеровцы вошли во Львов, они заявили, что будут сражаться под протекторатом Германской армии и в союзе с Гитлером. Нацистам были нужны убийцы и изверги, которые будут делать самые грязные и кровопролитные карательные операции. И бандеровцы, украинские националисты сжигали сотни деревень со всеми жителями — стариками, женщинами и детьми. Сегодня люди, руки которых по локоть в крови, становятся на Украине героями».- Нам нужно многие вещи переосмыслить, мы относились к ним поверхностно и формально ещё с советских времён. Сегодня мы должны переосмыслить, чем являлась Украина на том или ином историческом этапе, как она развивалась, её взаимоотношения с Россией. Сегодня Россия, Украина и Белоруссия — это разные страны, но мы обречены жить вместе. Не может украинское государство состояться вне России и без России. Когда у нас общее дело, мы начинаем жить полноценной жизнью. Отрывая Россию от себя, современные украинские политики обрекают себя на извечную борьбу, им нужен враг, которого они видят в лице России. Конечно же, это тупик.- Российские солдаты сегодня защищают наш единый мир, чтобы «бацилла» нацизма не перекинулась на Россию. Они защищают украинский народ, который может полностью очутиться под этой бациллой, и все будут смотреть на Россию в перекрестье прицела. Такого не должно произойти! Сегодня открываются новые детали этой операции: стали известны планы украинских властей о создании ядерного и бактериологического оружия. Это уже просто за пределами понимания! Правда на нашей стороне, мы защищаем правое дело, и я абсолютно уверен, что победа будет за нами.