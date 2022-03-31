31 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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Делегация Саратовской области принимает участие в форуме «Мы вместе. Спорт»

Новости


В Москве начал свою работу спортивный форум в поддержку движения «Мы вместе. Спорт» в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Министерства спорта Российской Федерации «SportForumLive».

Делегацию от Саратовской области возглавил министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов. Также в состав делегации вошли директор Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» Дмитрий Точилкин, его заместитель – Владимир Малютин, директор Саратовского областного центра спортивной подготовки Сергей Хованский и заместитель директора Спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Дмитрий Абрамович.

Участники форума - эксперты и специалисты спортивной сферы, представители федеральных и региональных органов власти будут обсуждать Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Участники мероприятия рассмотрят актуальные вопросы спортивной отрасли, включая развитие детско-юношеского спорта, совершенствование спортивной индустрии, строительство доступных спортивных объектов, цифровую трансформацию физической культуры и спорта и многие другие.

Основная задача мероприятия – представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности. На полях форума планируется обсудить и принять базовые параметры ответов на антироссийские санкции по всем направлениям, включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт, спорт высших достижений и развитие международного спортивного сотрудничества. По итогам форума будут сформированы конкретные предложения по изменению стратегии и государственной программы развития физической культуры и спорта.