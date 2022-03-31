Саратовские артисты с концертной программой #МыВместе выступят в госпиталях Ростовской области

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В составе делегации - ансамбль народной музыки «Колядки», художественный руководитель Александр Краснов; солистка Саратовского академического театра оперы и балета Ольга Де, солист клуба «Арлекин» города Саратова Илья Быстров, артисты из Энгельса - Анжелика Диденко, Андрей Скрипаль, Сергей Бондаренко, Денис Висков, Виктор Бардин.Саратовские артисты поддержали инициативу общественников из «Боевого братства», ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины», Саратовской молодежной поисковой организации «Память», Энгельсского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Для российских солдат будут доставлен гуманитарный груз, детские поделки и письма.(Информация подготовлена в рамках гранта "Образование как историко-культурное наследие")