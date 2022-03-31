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Саратовские артисты с концертной программой #МыВместе выступят в госпиталях Ростовской области

Новости
Саратовские артисты с концертной программой #МыВместе выступят в госпиталях Ростовской области

Творческая бригада саратовских артистов с благотворительной миссией выехала в Ростов-на-Дону. 31 марта и 1 апреля лучшие коллективы и исполнители с концертной программой #МыВместе будут выступать для военнослужащих – уроженцев Саратовской области, находящихся на лечении в госпиталях Ростовской области.

В составе делегации - ансамбль народной музыки «Колядки», художественный руководитель Александр Краснов; солистка Саратовского академического театра оперы и балета Ольга Де, солист клуба «Арлекин» города Саратова Илья Быстров, артисты из Энгельса - Анжелика Диденко, Андрей Скрипаль, Сергей Бондаренко, Денис Висков, Виктор Бардин.

- Работники культуры не могли остаться в стороне и решили поддержать наших солдат, - отметила первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - Мы очень хотим, чтобы встреча с исполнителями и творческими коллективами Саратовской области стала для наших солдат источником жизненной силы, подняла боевой дух и подарила хорошее настроение. Наши музыканты выразили искреннее желание оказать поддержку российской армии. Все они - настоящие патриоты, разделяющие взгляды на происходящие события. Мы благодарны Благотворительному Фонду содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник» за помощь в организации этой поездки.

Саратовские артисты поддержали инициативу общественников из «Боевого братства», ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины», Саратовской молодежной поисковой организации «Память», Энгельсского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Для российских солдат будут доставлен гуманитарный груз, детские поделки и письма.

(Информация подготовлена в рамках гранта "Образование как историко-культурное наследие")