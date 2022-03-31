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В Саратовской области идет отбор кандидатур на Всероссийский конкурс «Семья года»

Новости


В Саратовской области идет отбор лучших семей региона на Всероссийский конкурс «Семья года», который проводит Министерство труда и соцзащиты РФ в партнерстве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году Всероссийский конкурс «Семья года» будет проводиться в седьмой раз. Конкурс «Семья года» позволяет еще раз напомнить – крепкая, дружная семья, в которой растут счастливые дети, – это самая большая ценность для каждого человека, основа сильного, процветающего государства.

Девиз конкурса: «Моя семья – моя Россия». Участники проявят себя в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Отметим, участниками конкурса, а значит, активными союзниками в продвижении ценностей семьи и детства ежегодно становятся более 3 тысяч российских семей.

От Саратовской области участниками Всероссийского конкурса станут победители регионального конкурса «Семейный Олимп», результаты которого будут подведены в ближайшее время. Победители конкурса получат свидетельства и единовременное поощрение в размере 25000 рублей.

В июне региональные оргкомитеты представят материалы на Всероссийский конкурс. В ноябре состоится церемония чествования победителей. Истории лучших российских семей станут увлекательными страницами почетной книги «Семья года. Россия. 2022 год».

Познакомиться с Положением о конкурсе, а также другой информацией можно на сайте https://www.fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2022/.