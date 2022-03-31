Жители Саратовской области с 1 апреля смогут записать ребенка в 1 класс через портал «Госуслуги»
Саратовская область стала одним из 17 регионов РФ, где с 29 марта через портал «Госуслуги» можно заполнить и сохранить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Сама запись стартует с 1 апреля.
Кроме нашего региона, к сервису подключились Санкт-Петербург, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО и другие.
Это процедура несложная. Прежде всего, у пользователей должен быть верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».
После входа на портал необходимо выполнить следующие действия:
-набрать в поисковой строке «Запись в 1-й класс»;
-перейти на страницу услуги «Зачисление в 1-й класс»;
-нажать кнопку «Подать заявление»;
-заполнить электронную форму заявления и нажать «Отправить».