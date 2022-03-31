Жители Саратовской области с 1 апреля смогут записать ребенка в 1 класс через портал «Госуслуги»

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Кроме нашего региона, к сервису подключились Санкт-Петербург, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО и другие.Это процедура несложная. Прежде всего, у пользователей должен быть верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги».После входа на портал необходимо выполнить следующие действия:-набрать в поисковой строке «Запись в 1-й класс»;-перейти на страницу услуги «Зачисление в 1-й класс»;-нажать кнопку «Подать заявление»;-заполнить электронную форму заявления и нажать «Отправить».