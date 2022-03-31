31 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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15:33 | 30 марта
Саратовские вожатые смогут проверить свои знания на Всероссийском «Вожатском диктанте»
14:45 | 30 марта
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12:52 | 30 марта
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Саратовские вожатые смогут проверить свои знания на Всероссийском «Вожатском диктанте»

Новости


Для вожатых и для всех тех, кто хочет ими стать, в Саратовской области пройдет Всероссийская акция «Вожатский диктант». Ежегодно она организуется Российскими студенческими отрядами совместно с Пермским региональным отделением.

31 марта в 17.00 на базе 10 корпуса СГУ имени Н.Г.Чернышевского участники «Вожатского диктанта» смогут определить свой уровень педагогической грамотности, а также узнать, насколько хорошо они разбираются в ключевых вопросах педагогики.

100 участников, показавшие по итогам лучший результат, получат личное приглашение на Всероссийскую Пермскую встречу «Точки роста в лагере», где они смогут принять участие в финале акции.

Для участия необходимо заполнить анкету для регистрации: https://forms.gle/c4FJ32LJuhWBC2mt9