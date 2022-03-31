Саратовские вожатые смогут проверить свои знания на Всероссийском «Вожатском диктанте»

просмотров: 189

31 марта в 17.00 на базе 10 корпуса СГУ имени Н.Г.Чернышевского участники «Вожатского диктанта» смогут определить свой уровень педагогической грамотности, а также узнать, насколько хорошо они разбираются в ключевых вопросах педагогики.100 участников, показавшие по итогам лучший результат, получат личное приглашение на Всероссийскую Пермскую встречу «Точки роста в лагере», где они смогут принять участие в финале акции.Для участия необходимо заполнить анкету для регистрации: https://forms.gle/c4FJ32LJuhWBC2mt9