Саратовские вожатые смогут проверить свои знания на Всероссийском «Вожатском диктанте»
Для вожатых и для всех тех, кто хочет ими стать, в Саратовской области пройдет Всероссийская акция «Вожатский диктант». Ежегодно она организуется Российскими студенческими отрядами совместно с Пермским региональным отделением.
31 марта в 17.00 на базе 10 корпуса СГУ имени Н.Г.Чернышевского участники «Вожатского диктанта» смогут определить свой уровень педагогической грамотности, а также узнать, насколько хорошо они разбираются в ключевых вопросах педагогики.
100 участников, показавшие по итогам лучший результат, получат личное приглашение на Всероссийскую Пермскую встречу «Точки роста в лагере», где они смогут принять участие в финале акции.
Для участия необходимо заполнить анкету для регистрации: https://forms.gle/c4FJ32LJuhWBC2mt9