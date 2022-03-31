В Саратове состоялась научно-практическая конференция «Эврика»

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В очном этапе конференции приняли участие 215 обучающихся из 26 районов Саратовской области и г. Саратова. Они представили 190 исследований по 18 межпредметным направлениям. В состав жюри вошли ученые ведущих саратовских вузов, среди которых 4 доктора наук, 23 кандидата наук. Также к работе жюри были привлечены педагоги инновационных образовательных учреждений.Главной целью конференции является выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для развития их личностных, межпредметных компетентностей. О растущем интересе учащихся и педагогов к данному мероприятию свидетельствует тот факт, что количество участников постоянно увеличивается.Елена Тихомирова, доктор биологических наук, заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., отметила: «Выбранные ребятами темы и качество их разработки, ответы юных исследователей на вопросы жюри и слушателей свидетельствуют о широте их познавательных интересов, стремлении к самостоятельному осмыслению волнующих их вопросов».Антон Посадский, профессор кафедры истории государства, права и международных отношений Поволжского института управления РАНХиГС подчеркнул, что участие в конференции даёт детям возможность общения со сверстниками, увлечёнными наукой, создаёт условия для развития интеллектуальных и творческих способностей, формирует навыки публичного выступления, научной дискуссии, учит технике исследовательского поиска, вырабатывает качества, необходимые учащимся как будущим студентам и будущим профессионалам.