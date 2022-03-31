В Саратовской области действуют 37 залов, оснащенных современным кинооборудованием
В Саратовской области продолжается процесс модернизации киноустановок в рамках национального проекта «Культура». В регионе уже действуют 37 залов, оснащенных современным кинооборудованием. Саратовская область занимает 3 место в рейтинге регионов России по числу модернизированных кинозалов.
Намерение принять участие в конкурсе Фонда кино в 2022 году подтвердили Ершовский, Краснопартизанский, Новобурасский, Пугачевский и Энгельсский районы.
- Потенциал модернизированных кинозалов активно задействован в крупных всероссийских и региональных культурных проектах, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В год 350-летия Петра Первого отдельное направление работы – фильмы о петровской эпохе. Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе модернизировано 37 кинозалов. Теперь это центры культурной жизни малых городов и отдаленных сел. Не случайно Саратовская область вошла в пятерку регионов Приволжья по посещаемости модернизированных кинозалов. Это колоссальный ресурс, который максимально задействован в подготовке мероприятий к юбилею Петра Первого. В современных уютных кинозалах области будут демонстрироваться художественные фильмы «Петр Первый», «Юность Петра», «В начале славных дел».
В целях продвижения российского киноискусства в 2022 году в Саратовской области будет проведен ряд творческих конкурсных проектов. Наибольший интерес у зрителей вызывают конкурсы «Лучший дом кино», «Город кино», «Киновертикаль», а также международный кинофестиваль «Саратовские страдания».