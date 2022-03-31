31 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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12:52 | 30 марта
Свыше 47 миллионов федеральных средств получила область на сохранение цены на хлеб
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Свыше 47 миллионов федеральных средств получила область на сохранение цены на хлеб

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«Наш регион получил 47,2 млн. рублей федеральных средств на сохранение цены на хлеб. Данная поддержка была впервые введена в прошлом году. Хлебопеки, которые будут сохранять цены неизменными, получат компенсацию в 2,5 рубля на кг произведенной и реализованной продукции. Предполагается, что эта мера позволит поддержать предприятия отрасли до нового урожая», - уточнила заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.

Сейчас региональным минсельхозм завершается согласование нормативно-правовых документов.

Напомним, на территории Саратовской области насчитывается более 200 производителей хлеба, самые крупные из которых - ООО «Энгельсский хлебокомбинат», АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», АО «Знак хлеба», АО «Сокур-63» и ЗАО «Балаковохлеб», которыми производится 57% от общего объема производства. Всего за 2021 год в области напекли 68,2 тыс. тонн хлебобулочных изделий.