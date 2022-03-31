Свыше 47 миллионов федеральных средств получила область на сохранение цены на хлеб

просмотров: 236

Сейчас региональным минсельхозм завершается согласование нормативно-правовых документов.Напомним, на территории Саратовской области насчитывается более 200 производителей хлеба, самые крупные из которых - ООО «Энгельсский хлебокомбинат», АО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», АО «Знак хлеба», АО «Сокур-63» и ЗАО «Балаковохлеб», которыми производится 57% от общего объема производства. Всего за 2021 год в области напекли 68,2 тыс. тонн хлебобулочных изделий.