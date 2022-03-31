Саратовская область вошла в ТОП-20 рейтинга медийной открытости

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Всего в рейтинге приняли участие 48 субъектов России. Саратовский регион вошел в 20 лучших по количеству статей, повторив прошлогоднее достижение. Первые два места остались за прошлогодними лидерами — Оренбургской областью (25 публикаций) и Краснодарским краем (10 статей). На третьем месте Ростовская область.Прочие субъекты своей стратегией выбрали стабильность. Часть регионов, в том числе и Саратовская область, выпустили в 2021 году по три публикации, одной из которых стала статья исполняющего обязанности министра финансов области Ирины Бегининой «Финансовые взаимоотношения региона и муниципалитетов: найти баланс».