В Саратовской области идет отбор кандидатур на Всероссийский конкурс «Семья года»

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В этом году Всероссийский конкурс «Семья года» будет проводиться в седьмой раз. Конкурс «Семья года» позволяет еще раз напомнить – крепкая, дружная семья, в которой растут счастливые дети, – это самая большая ценность для каждого человека, основа сильного, процветающего государства.Девиз конкурса: «Моя семья – моя Россия». Участники проявят себя в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».Отметим, участниками конкурса, а значит, активными союзниками в продвижении ценностей семьи и детства ежегодно становятся более 3 тысяч российских семей.От Саратовской области участниками Всероссийского конкурса станут победители регионального конкурса «Семейный Олимп», результаты которого будут подведены в ближайшее время. Победители конкурса получат свидетельства и единовременное поощрение в размере 25000 рублей.В июне региональные оргкомитеты представят материалы на Всероссийский конкурс. В ноябре состоится церемония чествования победителей. Истории лучших российских семей станут увлекательными страницами почетной книги «Семья года. Россия. 2022 год».Познакомиться с Положением о конкурсе, а также другой информацией можно на сайте https://www.fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2022/.