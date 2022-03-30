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Саратовцы теперь могут через портал госуслуг предоставить проекты лесоразведения и лесовосстановления

Новости


Министерством цифрового развития и связи области совместно с министерством природных ресурсов и экологии области переведен в электронный вид двух массовых социально значимых государственных услуг: согласование проектов лесовосстановления, проектов лесоразведения.

Данная работа проведена в рамках реализации заключенного Соглашения между Правительством области и Минцифры России об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Услуги предоставляются в соответствии с главой 4 Лесного кодекса Российской Федерации и доступны по ссылкам: https://www.gosuslugi.ru/600282/1/form?_=1648473191791 и https://www.gosuslugi.ru/600281/1/form. Они предоставляются на бесплатной основе физическим, юридическим лицам и их представителям, срок предоставления составляет 15 календарных дней. Результатом услуг является решение о согласовании проекта лесоразведения либо лесовосстановления соответственно.

Получение этих услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ, таких как круглосуточная доступность, отсутствие очередей, упрощение процедуры получения, возможность получения всеобъемлющей информации по каждой из услуг, сокращение временных затрат.
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