31 марта в Радищевском музее открывается масштабная выставка «Пётр I. Взгляд сквозь века» к 350-летию Петра Великого»

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Юбилейная выставка призвана расширить представление посетителей о петровской тематике в музейной коллекции. Основатель Радищевского музея А.П. Боголюбов, выполняя высочайший заказ Александра II, создал цикл картин, посвященный теме военно-морских сражений петровского времени. Эскизы к этим работам являются частью музейного собрания и вошли в состав выставки. В постоянной экспозиции находится статуя Петра Великого работы М.М. Антокольского, созданная к 200-летию первого российского императора.Основная цель выставки – показать многогранную личность Петра I в трактовке мастеров искусств разных поколений от XVIII до XXI столетий. Экспозиция состоит из нескольких разделов, характеризующих первого русского императора как продолжателя династии Романовых, как основателя новой российской столицы Петербурга, как созидателя отечественного морского флота и победителя в Северной войне, а также как зачинателя новых европейских веяний и традиций в повседневной жизни.В выставочных залах размещены произведения живописи, скульптуры, графики, прикладного искусства, старинные книги. Экспозиционное пространство включает как работы неизвестных авторов XVIII столетия, так и произведения замечательных мастеров кисти и резца - А.П. Боголюбова, В.А. Боброва, А.Н. Бенуа, О.А. Остроумовой-Лебедевой, Е.А. Лансере, Ф.Д. Константинова, М.И. Полякова, а также листы из атласов Д.А. Ровинского и сборника «Царственный дом Романовых». Следует отметить, что в таком большом объёме изображения Петра Великого из собрания Радищевского музея экспонируются впервые.Помимо музейных экспонатов зритель сможет увидеть работы мастеров Российской академии художеств. Это виртуальная реконструкция портрета сподвижника Петра Г.Д. Строганова, автором которой является вице-президент академии Константин Худяков, а также скульптурные изображения царя-реформатора, сделанные знаменитым мастером современности Зурабом Церетели из Галереи искусств Церетели в Москве. Особый интерес представляют проекты памятника первому русскому императору в Саратове, выполненные известными скульпторами Сергеем и Андреем Щербаковыми.