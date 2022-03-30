Саратовцев пригласили на конкурс патриотического контента
Проект «Zа нами правда!» объявил конкурс на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине. Участникам конкурса предлагается разместить свой контент (картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы) на сайте и в сообществах «Zа нами правда!».
100 лучших авторов получат подписки на популярные онлайн-сервисы: онлайн-кинотеатры (ivi, «Кинопоиск HD», Premier, Kion, Start, Wink, Okko, Amediateka),
музыкальные сервисы (VK Музыка, «Яндекс.Музыка», «СберЗвук», «MTC Музыка»), экосистемы (VK Combo, Яндекс Плюс, СберПрайм и другие).
Принять участие в конкурсе могут все пользователи, желающие поделиться своими идеями – как дополнительно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих Родину.
29 марта определись первые 10 победителей, которые получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие. Список победителей доступен на сайте.
По мнению организаторов, конкурс не только поддержит создателей Z-контента, но и поможет продвижению российских IT-компаний.
100 лучших авторов получат подписки на популярные онлайн-сервисы: онлайн-кинотеатры (ivi, «Кинопоиск HD», Premier, Kion, Start, Wink, Okko, Amediateka),
музыкальные сервисы (VK Музыка, «Яндекс.Музыка», «СберЗвук», «MTC Музыка»), экосистемы (VK Combo, Яндекс Плюс, СберПрайм и другие).
Принять участие в конкурсе могут все пользователи, желающие поделиться своими идеями – как дополнительно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих Родину.
29 марта определись первые 10 победителей, которые получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие. Список победителей доступен на сайте.
По мнению организаторов, конкурс не только поддержит создателей Z-контента, но и поможет продвижению российских IT-компаний.