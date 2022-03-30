30 марта 2022 СРЕДА
Новости
09:54 | 30 марта
Команды СГУ и ПИУ РАНХиГС открывают сезон в Национальной студенческой футбольной лиге
09:00 | 30 марта
В Саратовской области идет отбор кандидатур на Всероссийский конкурс «Семья года»
21:10 | 29 марта
Эксперты Изборского клуба: Петр Столыпин как символ русской мечты о величии России
20:02 | 29 марта
Саратовцев пригласили на конкурс патриотического контента
17:00 | 29 марта
Саратовцы теперь могут через портал госуслуг предоставить проекты лесоразведения и лесовосстановления
16:16 | 29 марта
Сотрудники областных учреждений культуры собрали гуманитарную помощь жителям Донбасса
15:18 | 29 марта
31 марта в Радищевском музее открывается масштабная выставка «Пётр I. Взгляд сквозь века» к 350-летию Петра Великого»
14:22 | 29 марта
Александр Кожин: "Льготные железнодорожные тарифы - это отличная поддержка аграриям"
14:02 | 29 марта
Саратовцев пригласили на конкурс патриотического контента
13:59 | 29 марта
Российский и казахстанский бизнес ищет пути адаптации к внешнему санкционному давлению
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовцев пригласили на конкурс патриотического контента

Новости
Проект «Zа нами правда!» объявил конкурс на лучший патриотический контент в поддержку спецоперации России на Украине. Участникам конкурса предлагается разместить свой контент (картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы) на сайте и в сообществах «Zа нами правда!».

100 лучших авторов получат подписки на популярные онлайн-сервисы: онлайн-кинотеатры (ivi, «Кинопоиск HD», Premier, Kion, Start, Wink, Okko, Amediateka),
музыкальные сервисы (VK Музыка, «Яндекс.Музыка», «СберЗвук», «MTC Музыка»), экосистемы (VK Combo, Яндекс Плюс, СберПрайм и другие).
Принять участие в конкурсе могут все пользователи, желающие поделиться своими идеями – как дополнительно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих Родину.

29 марта определись первые 10 победителей, которые получат подписки на популярные российские онлайн-сервисы: ivi, «Кинопоиск HD», Premier, VK Музыка, «Яндекс.Музыка» и другие. Список победителей доступен на сайте.

По мнению организаторов, конкурс не только поддержит создателей Z-контента, но и поможет продвижению российских IT-компаний.
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