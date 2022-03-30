Российский и казахстанский бизнес ищет пути адаптации к внешнему санкционному давлению

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Инициаторами работы площадки выступили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области и АНО «Содружество народов Евразии». Цель мероприятия – оценка сложившейся ситуации и поиск путей адаптации национальных экономик к внешнему санкционному давлению. Во встрече приняли участие предприниматели России и Казахстана, председатель АНО «Содружество народов Евразии» Веналий Амелин, региональный бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов, сотрудники органов государственной власти, руководство и члены бизнес-объединений, эксперты и ученые.В рамках заседания участники отметили, что новые односторонние санкции Запада против России и Беларуси затрагивают не только адресатов, но и инициаторов санкций, а также третьи страны. Происходящее привело к нарушению налаженных географических маршрутов доставки в Центральную Азию европейских товаров. Перед лицом новых вызовов Россия и Казахстан стремятся к еще большему сплочению для импортозамещения, переориентации транспортно-логистических маршрутов и наращивания двустороннего товарооборота. Предприниматели обеих стран проявляют активное стремление к установлению новых деловых связей и заявляют о необходимости оперативно и максимально снять административные барьеры, наладить сотрудничество в сопредельных регионах между объединениями ремесленников. Также высказано предложение обеспечить реальный допуск предпринимателей РФ и РК к государственным тендерам друг друга.