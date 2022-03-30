30 марта 2022 СРЕДА
Новости
09:54 | 30 марта
Команды СГУ и ПИУ РАНХиГС открывают сезон в Национальной студенческой футбольной лиге
09:00 | 30 марта
В Саратовской области идет отбор кандидатур на Всероссийский конкурс «Семья года»
21:10 | 29 марта
Эксперты Изборского клуба: Петр Столыпин как символ русской мечты о величии России
20:02 | 29 марта
Саратовцев пригласили на конкурс патриотического контента
17:00 | 29 марта
Саратовцы теперь могут через портал госуслуг предоставить проекты лесоразведения и лесовосстановления
16:16 | 29 марта
Сотрудники областных учреждений культуры собрали гуманитарную помощь жителям Донбасса
15:18 | 29 марта
31 марта в Радищевском музее открывается масштабная выставка «Пётр I. Взгляд сквозь века» к 350-летию Петра Великого»
14:22 | 29 марта
Александр Кожин: "Льготные железнодорожные тарифы - это отличная поддержка аграриям"
14:02 | 29 марта
Саратовцев пригласили на конкурс патриотического контента
13:59 | 29 марта
Российский и казахстанский бизнес ищет пути адаптации к внешнему санкционному давлению
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Российский и казахстанский бизнес ищет пути адаптации к внешнему санкционному давлению

Новости
В Оренбурге 25 марта прошла международная встреча экспертов «Перспективы торгово-экономических отношений России и Казахстана в новых условиях».
Российский и казахстанский бизнес ищет пути адаптации к внешнему санкционному давлению

Инициаторами работы площадки выступили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области и АНО «Содружество народов Евразии». Цель мероприятия – оценка сложившейся ситуации и поиск путей адаптации национальных экономик к внешнему санкционному давлению. Во встрече приняли участие предприниматели России и Казахстана, председатель АНО «Содружество народов Евразии» Веналий Амелин, региональный бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов, сотрудники органов государственной власти, руководство и члены бизнес-объединений, эксперты и ученые.

В рамках заседания участники отметили, что новые односторонние санкции Запада против России и Беларуси затрагивают не только адресатов, но и инициаторов санкций, а также третьи страны. Происходящее привело к нарушению налаженных географических маршрутов доставки в Центральную Азию европейских товаров. Перед лицом новых вызовов Россия и Казахстан стремятся к еще большему сплочению для импортозамещения, переориентации транспортно-логистических маршрутов и наращивания двустороннего товарооборота. Предприниматели обеих стран проявляют активное стремление к установлению новых деловых связей и заявляют о необходимости оперативно и максимально снять административные барьеры, наладить сотрудничество в сопредельных регионах между объединениями ремесленников. Также высказано предложение обеспечить реальный допуск предпринимателей РФ и РК к государственным тендерам друг друга.
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