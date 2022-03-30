Александр Кожин: "Льготные железнодорожные тарифы - это отличная поддержка аграриям"

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«На заседании Правительства Михаил Мишустин отметил, что Кабмин дополнительно выделит 2 млрд рублей на увеличение железнодорожных перевозок аграрной продукции по льготным тарифам. В сегодняшних реалиях это отличная поддержка сельхозпроизводителей со стороны государства. Благодаря выделению дополнительных средств население гарантированно будет обеспечено доступными российскими продуктами питания и овощами, фермеры – всем необходимым для штатного прохождения посевной кампании, а предприятия переработки – сырьем. Саратовская область может по льготным железнодорожным тарифам экспортировать зерно в Крым и получать свежие овощи из южных регионов: Дагестана и Астраханской области».Напомним, господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.«В федеральном бюджете на текущий год на такие цели было предусмотрено более 2,3 млрд рублей. В новых условиях этого финансирования уже недостаточно», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 24 марта.