Роман Ковальский, министр сельского хозяйства Саратовской области: "Приоритетным направлением является развитие отечественного рынка семян сельскохозяйственных растений"

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Результатом работы саратовских селекционеров за последние пять лет стало получение более 30 новых сортов и гибридов.На сегодняшний день Аграрным научным центром Юго-Востока подготовлены для реализации сельхозтоваропроизводителям региона собственные семена яровой мягкой и твердой пшеницы, ячменя, сорго зернового и сахарного, проса, нута и подсолнечника.При фактической потребности в 340 тыс. тонн зерновых в регионе производятся и проходят проверку на сортовые и посевные качества более 350 тонн зерновых культур.«Для нас приоритетным направлением в семеноводстве является развитие отечественного конкурентноспособного рынка семян сельскохозяйственных растений.Поэтому те меры господдержки, которые мы реализуем на территории региона, направлены на обеспечение своевременной сортосмены и сортообновления, приобретение отечественных семян и эффективное решение вопросов импортозамещения», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.В этом году на поддержку семеноводства из областного бюджета планируется направить 59 млн рублей.Министерство сельского хозяйства области