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Роман Ковальский, министр сельского хозяйства Саратовской области: "Приоритетным направлением является развитие отечественного рынка семян сельскохозяйственных растений"

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«В последние годы в регионе сформирована система местных сортов семян сельскохозяйственных культур, которая закрывает основные потребности саратовских сельхозпроизводителей. В области ведется семеноводство практически всех возделываемых зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур», - рассказала на расширенном совещании комитета регпарламента по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию начальник отдела развития растениеводства минсельхоза области Наталья Шумкова.

Результатом работы саратовских селекционеров за последние пять лет стало получение более 30 новых сортов и гибридов.

На сегодняшний день Аграрным научным центром Юго-Востока подготовлены для реализации сельхозтоваропроизводителям региона собственные семена яровой мягкой и твердой пшеницы, ячменя, сорго зернового и сахарного, проса, нута и подсолнечника.

При фактической потребности в 340 тыс. тонн зерновых в регионе производятся и проходят проверку на сортовые и посевные качества более 350 тонн зерновых культур.

«Для нас приоритетным направлением в семеноводстве является развитие отечественного конкурентноспособного рынка семян сельскохозяйственных растений.
Поэтому те меры господдержки, которые мы реализуем на территории региона, направлены на обеспечение своевременной сортосмены и сортообновления, приобретение отечественных семян и эффективное решение вопросов импортозамещения», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

В этом году на поддержку семеноводства из областного бюджета планируется направить 59 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства области
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