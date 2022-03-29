Досрочный период ЕГЭ 2022 года проходит в штатном режиме

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«На участие в экзаменах в досрочный период зарегистрированы 76 человек, среди них 5 выпускников текущего года. Экзамены проходят штатно и с соблюдением профилактических мер. Работа пункта проведения экзамена организована на базе регионального центра оценки качества образования, для объективности на каждом экзамене присутствуют общественные наблюдатели, также обеспечено онлайн-наблюдение на портале «Смотри ЕГЭ», – рассказал министр образования Саратовской области Михаил Орлов.21 марта прошли экзамены по химии, географии и литературе, 24 марта участники написали госэкзамен по русскому языку.28 марта состоялся экзамен по базовой и профильной математике. На выполнение экзаменационной работы по математике профильного уровня отводилось 3 часа 55 минут (235 минут), по математике базового уровня – 3 часа (180 минут).При проведении экзаменов применяется технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.Следующие госэкзамены стартуют 31 марта, саратовцы напишут физику, историю, английский и немецкий языки.Для участников досрочного периода ЕГЭ предусмотрены резервные сроки экзаменов – 11,13,15,18 апреля.