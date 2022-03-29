Покупательский спрос на сахар в Саратовской области стабилизировался

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Как показала самая популярная в городе ярмарка на Театральной площади, сахар больше не дефицит. Всего к реализации со складов Балашовского сахарного комбината в минувшие выходные было привезено порядка 50 тонн сахара-песка.В субботу, 26 марта, саратовцы приобрели лишь часть сахара, оставшийся запас был доставлен на другие торговые площадки города. В воскресенье желающих приобрести сладкий продукт одновременно собиралось в очереди не более десяти человек.При этом, как отмечают в региональном минсельхозе, продажа сахара на ярмарках города будет продолжена.Всего, как рассказала заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская, в ходе ярмарочной торговли сельхозпроизводителями области было предложено к реализации порядка 33,8 тонн различного мяса, более 81 тысячи штук яиц, 14,3 тонн плодоовощной продукции, более семи с половиной тонн молока и молочной продукции.На ярмарки привезли 24,4 тонны хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, 3,3 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 6,08 тонн рыбы и более четырех тонн меда.Министерство сельского хозяйства области