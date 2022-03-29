В областном кардиологическом диспансере впервые провели уникальную операцию по протезированию аортального клапана

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Для выполнения этой операции в Саратов был приглашен директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии, заведующий отделением хирургии аорты, доктор медицинских наук, профессор Роман Комаров. Хирургические вмешательства пациентам с заболеваниями аортального клапана были выполнены совместно с кардиохирургами Александром Толкачевым, Ильдаром Шамуковым, Андреем Яциком, Анатолием Гороховым.Протезирование аортального клапана обработанным аутоперикардом - инновационный метод лечения, основанный на использовании собственных тканей организма пациента. Применяется в качестве альтернативы установке искусственных протезов и в настоящее время проводится только в передовых специализированных медицинских центрах. Роман Комаров поделился с саратовскими коллегами опытом внедрения методики на базе медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России.«Преимущества протезирования аортального клапана обработанным аутоперикардом перед имплантацией искусственного протеза очевидны. По своим физиологическим и гемодинамическим параметрам такие протезы не уступают природным, имеют длительный срок службы (более 10-15 лет) и низкий риск возникновения осложнений. Также после данной операции не нужно принимать антикоагулянты, человек может вернуться к полноценному образу жизни. Значимым преимуществом метода является и экономический фактор, т.к. стоимость искусственных протезов достаточно высока. Также это операция выбора для пациентов с узкими фиброзными кольцами аортального клапана, когда нет возможности поставить клапан с большей пропускной способностью. Порядка 30-40% пациентов с пороками аортального клапана, поступающих к нам на лечение, могут быть прооперированы таким способом», - рассказал Александр Толкачев.Министерство здравоохранения области по материалам областного клинического кардиологического диспансера