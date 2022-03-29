29 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
11:46 | 29 марта
16 детских школ искусств области приобретают музыкальные инструменты
10:50 | 29 марта
Досрочный период ЕГЭ 2022 года проходит в штатном режиме
09:55 | 29 марта
Покупательский спрос на сахар в Саратовской области стабилизировался
09:00 | 29 марта
В областном кардиологическом диспансере впервые провели уникальную операцию по протезированию аортального клапана
17:00 | 28 марта
На областном фестивале «Экран и время» были показаны лучшие российские фильмы о Петре Первом
16:09 | 28 марта
«Образование и педагогические науки»: прошла олимпиада профмастерства для студентов СПО
15:19 | 28 марта
Саратовцы смогут принять участие во всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»
14:28 | 28 марта
Саратовцев приглашают принять участие в фотомарафоне «Мы с историей славной едины!»
13:35 | 28 марта
В области пройдет дистанционный хакатон для школьников «Space code»
12:38 | 28 марта
В регион поступило 500 тысяч доз оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На областном фестивале «Экран и время» были показаны лучшие российские фильмы о Петре Первом

Новости


В Саратове состоялся XVIII областной кинофестиваль «Экран и время». В день открытия зрители кинозала «На Рижской» посмотрели «Юность Петра» режиссера Сергея Герасимова. Партнером Саратовского областного киновидеоцентра в проведении этого фестиваля выступила Киностудия имени Горького.

«Текущий год объявлен годом празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. Поэтому областной кинофестиваль «Экран и время» мы приурочили именно к столь значимой для истории нашей страны дате», - прокомментировала директор Саратовского областного методического киновидеоцентра Ирина Бережная.

В рамках подготовки региона к празднованию юбилея Петра Первого, показ фильмов о петровской эпохе выделено в отдельное направление работы.

Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе модернизовано 36 кинозалов. Теперь это эпицентры культурной жизни малых городов и отдаленных сел. Не случайно Саратовская область вошла в пятерку регионов Приволжья по посещаемости модернизированных кинозалов. Это колоссальный ресурс, который максимально задействован в подготовке мероприятий к юбилею Петра Первого. В современных уютных кинозалах области будут демонстрироваться художественные фильмы «Петр Первый», «Юность Петра», «В начале славных дел».

В рамках кинофестиваля ретропоказы дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел» прошли в Аткарском кинотеатре «Родина», а также во Дворце культуры города Красноармейска и в поселке Новые Бурасы.