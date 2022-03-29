На областном фестивале «Экран и время» были показаны лучшие российские фильмы о Петре Первом

просмотров: 274

«Текущий год объявлен годом празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого. Поэтому областной кинофестиваль «Экран и время» мы приурочили именно к столь значимой для истории нашей страны дате», - прокомментировала директор Саратовского областного методического киновидеоцентра Ирина Бережная.В рамках подготовки региона к празднованию юбилея Петра Первого, показ фильмов о петровской эпохе выделено в отдельное направление работы.Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе модернизовано 36 кинозалов. Теперь это эпицентры культурной жизни малых городов и отдаленных сел. Не случайно Саратовская область вошла в пятерку регионов Приволжья по посещаемости модернизированных кинозалов. Это колоссальный ресурс, который максимально задействован в подготовке мероприятий к юбилею Петра Первого. В современных уютных кинозалах области будут демонстрироваться художественные фильмы «Петр Первый», «Юность Петра», «В начале славных дел».В рамках кинофестиваля ретропоказы дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел» прошли в Аткарском кинотеатре «Родина», а также во Дворце культуры города Красноармейска и в поселке Новые Бурасы.