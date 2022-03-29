«Образование и педагогические науки»: прошла олимпиада профмастерства для студентов СПО

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Участие в ней приняли студенты специальностей «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» областного педагогического колледжа, Вольского педагогического колледжа им. Ф.И.Панферова и Энгельсского колледжа профессиональных технологий.Участники Олимпиады выполнили задания двух комплексных уровней – ребята прошли тестирование, перевели текст, а также выполнили инвариантную часть общую для двух специальностей «Описание умений и определение этапов их формирования в образовательной деятельности» и вариативную часть «Разработка, проведение и анализ фрагмента урока/занятия».Выполняя конкурсные задания, участники продемонстрировали не только профессиональные знания, но и творческие и артистические способности.На протяжении двух дней Олимпиады участников оценивала команда жюри, состоящая из представителей педагогического сообщества городов Саратова, Вольска и Энгельса. Результаты станут известны сегодня и будут размещены на официальном сайте Саратовского областного педагогического колледжа.