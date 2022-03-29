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Саратовцы смогут принять участие во всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»

Новости


В прошлом году в нашей стране впервые состоялся конкурс национальных видеороликов «МЫ».

Проект вызвал живой интерес и оказался очень востребован: организаторы получили сотни работ, посвященных самобытности народов, населяющих Россию, рецептам хороших взаимоотношений, стремлению жить в мире и дружбе. Участниками конкурса стали талантливые жители десятков регионов, представители самых разных этносов.

Прием заявок для участия во Втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» уже начался. Авторам потребуется выбрать тему и номинацию, снять ролик, загрузить его в файлообменник и заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф. Созданные видео организаторы ждут до конца лета, а в период с 19 сентября по 16 октября полученные работы оценят профессиональное жюри и пройдет народное онлайн-голосование.

Церемонию награждения планируется провести 4 ноября в День народного единства. Победителей проекта, как и в прошлом году, ждут денежные премии. Награды получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.

Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» (ролики о единении различных культур) и «Национальная идентичность» (видео о культуре, традициях и обычаях конкретного народа). В этом году организаторы выделили дополнительную номинацию «Видеоклипы», и теперь в конкурсе уже пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик». Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут представить не более двух работ, причем как в одной, так и в разных номинациях.

Также принято решение расширить географию конкурса и подать свои работы могут теперь и зарубежные авторы стран СНГ в категории «Профессионалы» в номинациях «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик» и «Документальный ролик».

Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/wekonkurs