Саратовцев приглашают принять участие в фотомарафоне «Мы с историей славной едины!»

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Пионерское движение нашей страны играло огромную роль для многих поколений. Оно учило уважать старших, быть добрыми и отзывчивыми по отношению к младшим, бережному отношению к природе, огромной любви и беззаветной преданности к родной Отчизне, и многому другому.«Мы с историей славной едины!» даёт старшему поколению возможность окунуться в далёкое детство и показать молодежи пример отношений друг к другу, к обществу, к своей родной стране.Принять участие могут профессиональные и непрофессиональные фотографы, независимо от возраста, рода занятий и увлечений.Фотомарафон проводится по номинациям:«Страна нас помнит, страна гордится, с улыбкой смотрят на фото лица!» - портретные фотографии пионеров прошлых лет;«Горны, барабаны, галстуки, костры» - фотографии событийных мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов и т.п., отражающие историю, участниками которой были пионеры.