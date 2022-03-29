В области пройдет дистанционный хакатон для школьников «Space code»

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Треки состязания различаются по сложности и рассчитаны на разный уровень подготовки.Стартовый уровень или трек №1 «Конструкторы» - для юных разработчиков сайтов, которые используют бесплатные общедоступные конструкторы (Tilda, WordPress и др.).Базовый уровень или трек №2 «Самостоятельная разработка» предполагает разработку сайта с использованием стандартных web-технологий HTML, CSS, javascript. Запрещено использование UI фреймворков и библиотеки JQuery. Не допускается использование любых CMS (WordPress, Drupal, Tilda и прочие), визуальных редакторов и генераторов кода. Сайт должен разрабатываться «вручную».Продвинутый уровень или трек №3 от партнера «Разработка интерактивного сайта с помощью Verge3D» — это разработка сайта с использованием WebGL-фреймворк Verge3D. Разрешено использовать любые технологии, предоставляемые движком. Для работы необходимы знания пакета 3D-моделирования (Blender, 3ds Max, Maya).«Партнером конкурса является российская компания Soft8Soft – лидер в области технологий трёхмерного интернета и WebGL. Это опытная команда, которая занимается разработкой 3D-движка для создания интерактивных веб-приложений Verge3D. Поработать над их заданием – потрясающая возможность для ребят, ведь когда-то эта компания может стать для них потенциальным работодателем», - отметила руководитель структурного подразделения Центр цифрового образования детей "IT-куб" г. Балашова Елена Андреева.