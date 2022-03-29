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В регион поступило 500 тысяч доз оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных
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В регион поступило 500 тысяч доз оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных

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28 марта в Саратовскую область поступило 500 тысяч доз оральной вакцины для профилактики бешенства среди диких плотоядных животных. Антирабические мероприятия будут проводиться в охотхозяйствах области. Оральная вакцинация для плотоядных животных является самым эффективным методом для выработки антител против вируса бешенства.

Ранняя раскладка вакцины будет впервые применена в Саратовской области. Данная мера обусловлена научно обоснованными сроками иммунизации взрослого (материнского) поголовья. Как следствие получение молодняка с колостральным иммунитетом (иммунитет, передающийся от матери к новорожденному посредством молозива).

Учитывая абсолютную летальность бешенства и опасность вируса для людей, его профилактика остается на особом контроле ветеринарной службы. Главную опасность распространения бешенства в нашем регионе представляют лисы. В связи с этим, жителям области необходимо помнить - для того, чтобы уберечь себя от этого заболевания, следует избегать контактов с дикими животными, не приближаться к ним, не приносить домой.

При возникновении любых заболеваний, а также при первых признаках несвойственного поведения животных необходимо незамедлительно обращаться в ветеринарную службу. Не следует заниматься самостоятельным лечением. Всем пострадавшим от укусов животных необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Управление ветеринарии Правительства области обращает внимание владельцев животных на необходимость соблюдения правил профилактики бешенства. Следует своевременно проводить иммунизацию домашних и сельскохозяйственных животных. Прививки необходимо повторять ежегодно. Вакцинация против бешенства в учреждениях государственной ветеринарной службы бесплатная.