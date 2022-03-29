29 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
11:46 | 29 марта
16 детских школ искусств области приобретают музыкальные инструменты
10:50 | 29 марта
Досрочный период ЕГЭ 2022 года проходит в штатном режиме
09:55 | 29 марта
Покупательский спрос на сахар в Саратовской области стабилизировался
09:00 | 29 марта
В областном кардиологическом диспансере впервые провели уникальную операцию по протезированию аортального клапана
17:00 | 28 марта
На областном фестивале «Экран и время» были показаны лучшие российские фильмы о Петре Первом
16:09 | 28 марта
«Образование и педагогические науки»: прошла олимпиада профмастерства для студентов СПО
15:19 | 28 марта
Саратовцы смогут принять участие во всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»
14:28 | 28 марта
Саратовцев приглашают принять участие в фотомарафоне «Мы с историей славной едины!»
13:35 | 28 марта
В области пройдет дистанционный хакатон для школьников «Space code»
12:38 | 28 марта
В регион поступило 500 тысяч доз оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Литературные музеи области подготовили программу мероприятий, посвященных Дню космонавтики

Новости


Государственный музей Федина и музей Льва Кассиля подготовили большую культурно-просветительскую программу в честь Дня космонавтики.

С 5 апреля в музее Федина стартует мультимедийная игра-викторина для учащихся средних и старших классов, студентов колледжей г. Саратова «Космический рейс».

Для учащихся школ подготовили музейное занятие о жизни и творчестве летчика, писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета Маленького Принца».

С 7 по 12 апреля в музее Льва Кассиля будут проходить тематические программы выходного дня, посвященные космосу - «Гномы-астрономы», «Чудо-мир», «Прогулки по космосу».