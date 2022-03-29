Литературные музеи области подготовили программу мероприятий, посвященных Дню космонавтики
Государственный музей Федина и музей Льва Кассиля подготовили большую культурно-просветительскую программу в честь Дня космонавтики.
С 5 апреля в музее Федина стартует мультимедийная игра-викторина для учащихся средних и старших классов, студентов колледжей г. Саратова «Космический рейс».
Для учащихся школ подготовили музейное занятие о жизни и творчестве летчика, писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета Маленького Принца».
С 7 по 12 апреля в музее Льва Кассиля будут проходить тематические программы выходного дня, посвященные космосу - «Гномы-астрономы», «Чудо-мир», «Прогулки по космосу».