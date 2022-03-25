25 марта 2022 ПЯТНИЦА
Новости
17:25 | 25 марта
Кризис западноцентричного универсализма и Большая Евразия
17:00 | 25 марта
До 31 марта можно подать заявки на международную цифровую олимпиаду «Волга IT 2022»
16:19 | 25 марта
Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах
15:33 | 25 марта
ДК «Россия» начинается прием заявок на открытый творческий онлайн-конкурс «Космические фантазии»
14:42 | 25 марта
Как будут отдыхать жители региона на майские праздники
13:48 | 25 марта
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Марксовского района
12:57 | 25 марта
«Норникель» зафиксировал цены на металлы для внутреннего рынка
11:50 | 25 марта
Саратовская область подключилась к реализации социального заказа
10:48 | 25 марта
В региональную афишу Пушкинской карты включено более 700 мероприятий
09:55 | 25 марта
Свыше пяти с половиной тонн овощей произведено с начала года в тепличных хозяйствах области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

До 31 марта можно подать заявки на международную цифровую олимпиаду «Волга IT 2022»

Новости


В 2022 году при поддержке правительства Ульяновской области пройдет международная цифровая олимпиада «Волга IT 2022».

Олимпиада объединяет участников из 75 регионов России и ряда иностранных государств. Задания для участников разрабатываются и оцениваются IT-компаниями международного уровня на основе своих производственных задач.

Олимпиада проходит в два этапа: отборочный (в онлайн формате) и финальный (очно в Ульяновске). Она позволяет оценить практические навыки участников в сфере информационных и цифровых технологий. Финалистов ожидают мастер-классы от экспертов, экскурсии по городским достопримечательностям и индустриальным объектам.

Отборочный этап продлится до 31 марта 2022 года на официальном сайте олимпиады www.volga-it.org.

Финальный этап пройдет с 12 по 15 мая в городе Ульяновске.

Участие в олимпиаде является бесплатным.