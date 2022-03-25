До 31 марта можно подать заявки на международную цифровую олимпиаду «Волга IT 2022»
В 2022 году при поддержке правительства Ульяновской области пройдет международная цифровая олимпиада «Волга IT 2022».
Олимпиада объединяет участников из 75 регионов России и ряда иностранных государств. Задания для участников разрабатываются и оцениваются IT-компаниями международного уровня на основе своих производственных задач.
Олимпиада проходит в два этапа: отборочный (в онлайн формате) и финальный (очно в Ульяновске). Она позволяет оценить практические навыки участников в сфере информационных и цифровых технологий. Финалистов ожидают мастер-классы от экспертов, экскурсии по городским достопримечательностям и индустриальным объектам.
Отборочный этап продлится до 31 марта 2022 года на официальном сайте олимпиады www.volga-it.org.
Финальный этап пройдет с 12 по 15 мая в городе Ульяновске.
Участие в олимпиаде является бесплатным.