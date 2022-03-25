Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах

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В рамках первого этапа деньги распределят по нескольким направлениям:5,9 млрд рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных и работников, находящихся под риском увольнения;25,7 млрд рублей на организацию общественных работ для безработных и ищущих работу граждан и организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения;7,4 млрд рублей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.Для Саратовской области предусмотрено перечисление на цели снижения напряженности на рынке труда 376, 9 млн рублей. А на реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, планируют направить 116, 1 млн рублей.Источником финансирования станет резервный фонд Правительства.