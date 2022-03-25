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ДК «Россия» начинается прием заявок на открытый творческий онлайн-конкурс «Космические фантазии»

Новости


Сегодня, 25 марта ГАУК СО ДК «Россия» начинается прием заявок на открытый творческий онлайн-конкурс «Космические фантазии», посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики. К участию в Конкурсе приглашаются юные художники, готовые прислать на Конкурс авторские творческие работы.

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:

I группа – от 5 лет до 8 лет;

II группа – от 9 лет до 12 лет;

III группа – от 13 лет до 15 лет;

IV группа – от 16 лет до 18 лет.

Конкурс проводиться по следующим номинациям: «Смотрящие в небо», «Герои отечественной космонавтики», «Мечты о космосе», «Будущее космонавтики».

Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются в период с 25 марта по 3 апреля 2022 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@mail.ru, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Конкурс «Космические фантазии», Ф. И. О. участника.

С положением конкурса вы можете ознакомиться на сайте ГАУК СО ДК "Россия" по ссылке:http://dvorez-rossiya.ru/otkrytyj-tvorcheskij-onlajn-konkurs-detskogo-risunka-kosmicheskie-fantazii-posvyashhennyj-vsemirnomu-dnyu-aviacii-i-kosmonavtiki/