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Как будут отдыхать жители региона на майские праздники

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На первомайские праздники жители региона, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать с 30 апреля по 4 мая.

Напоминаем, в этом году 1 мая, Праздник Весны и Труда, выпадает на воскресенье. На вторник, 3 мая, перенесен выходной день с субботы, 1 января 2022 года.

Также в этом году на 3 мая приходится нерабочий день на территории Саратовской области – Радоница, день особого поминовения усопших.

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий рабочий день. Согласно разъяснениям Федеральной службы по труду и занятости это правило распространяется и на региональные праздничные даты.

Обращаем внимание, что работающие в режиме шестидневной рабочей недели будут отдыхать с 1 по 3 мая, при этом 30 апреля станет для них рабочим днем, сокращенным на один час.

На День Победы, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать четыре дня – с 7 по 10 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели будут отдыхать три дня – с 8 по 10 мая. Это связано с тем, что выходной день с воскресенья, 2 января, перенесен на вторник, 10 мая этого года.

Напоминаем, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.

В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.