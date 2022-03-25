Как будут отдыхать жители региона на майские праздники

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Напоминаем, в этом году 1 мая, Праздник Весны и Труда, выпадает на воскресенье. На вторник, 3 мая, перенесен выходной день с субботы, 1 января 2022 года.Также в этом году на 3 мая приходится нерабочий день на территории Саратовской области – Радоница, день особого поминовения усопших.Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий рабочий день. Согласно разъяснениям Федеральной службы по труду и занятости это правило распространяется и на региональные праздничные даты.Обращаем внимание, что работающие в режиме шестидневной рабочей недели будут отдыхать с 1 по 3 мая, при этом 30 апреля станет для них рабочим днем, сокращенным на один час.На День Победы, работающие в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать четыре дня – с 7 по 10 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели будут отдыхать три дня – с 8 по 10 мая. Это связано с тем, что выходной день с воскресенья, 2 января, перенесен на вторник, 10 мая этого года.Напоминаем, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.Нормы, установленные в Трудовом кодексе, являются обязательным минимумом.В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.