Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Марксовского района
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Марксовского района.
Конкурс объявлен в связи с истечением срока полномочий действующего главы Дмитрия Романова.
В состав конкурсной комиссии вошли заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы Андрей Корнеев и Сергей Чащин.
Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 12 апреля.