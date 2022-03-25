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Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Марксовского района

Новости


Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Марксовского района.

Конкурс объявлен в связи с истечением срока полномочий действующего главы Дмитрия Романова.

В состав конкурсной комиссии вошли заместитель Председателя Правительства – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной Думы Андрей Корнеев и Сергей Чащин.

Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 12 апреля.