Саратовская область подключилась к реализации социального заказа

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С 2023 года у нас будут оказываться социальные услуги с использованием конкурентных методов отбора исполнителей. То есть обслуживать население смогут не только бюджетные учреждения, но и некоммерческие организации, которые на долгосрочной основе получат бюджетные средства на тех же условиях и в таком же объеме, что и государственные исполнители.«Реализация соцзаказа в регионах поможет создать условия для доступности и повышения качества бюджетных услуг, простимулирует экономический рост в сфере услуг. Станет удобно и просто обратиться за помощью и получить ее, появится возможность оценить предоставленную исполнителем услугу и получить информацию об этапах оказания услуги», – пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.Социальный заказ – это новый инструмент управления системы оказания социальных услуг, который позволит повысить их доступность и будет способствовать росту качества жизни населения.В настоящее время закон реализуется по 6 направлениям. «В документе прописаны ключевые сферы применения, среди которых социальное обслуживание, за исключением стационарной формы, санаторно-курортное лечение, кроме услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи, оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии, спортивная подготовка и содействие занятости населения. Реализация закона даст возможность саратовцам самостоятельно выбирать исполнителя оказываемых услуг. При этом их качество повысится из-за конкуренции между исполнителями», – добавила исполняющий обязанности министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.