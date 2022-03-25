«Норникель» зафиксировал цены на металлы для внутреннего рынка

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На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что ведомством на фоне высокой волатильности цен на мировом рынке был разработан ряд рекомендаций для российских металлургических компаний. В частности, производителям было предложено установить максимально допустимые цены на металлы и сырье на внутреннем рынке, отвязав их от курса доллара и цен на Лондонской бирже металлов (LME). В министерстве считают целесообразным в нынешних экономических условиях рассчитывать внутренние цены, исходя из рублевой составляющей. Регулятор полагает, что согласование предельного уровня цен позволит России не допустить ажиотажного удорожания ресурсов и продукции.«Норникель» одним из первых российских производителей металлов внял предложениям федерального ведомства. До сих пор цены на металлы ГМК для внутреннего рынка рассчитывались по формуле, опираясь на актуальные котировки на LME (средняя месячная цена умножалась на курс рубля на дату платежа, плюс стоимость доставки). Учитывая пожелания регулятора, «Норникель», у которого на российский рынок приходится около 10% продаж, принял решение временно отказаться от формульного подхода и зафиксировал цены на свою продукцию на февральском уровне. Эта цена устанавливается на период с марта по май включительно.Известно, что Минпромторг уже согласовал с ГМК «прозрачные» цены на никель и медь для отечественных потребителей, посчитав их «достаточно щадящими и льготными». «Мы всегда воспринимали Россию как часть мирового рынка, поэтому расчет цены у нас был такой же, как за рубежом, только цены в рублях», — объяснил руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.Аналогичное решение принял еще один российский производитель металлов — "Русал". Компания теперь тоже продает алюминий на внутреннем рынке по февральским ценам.