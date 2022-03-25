В региональную афишу Пушкинской карты включено более 700 мероприятий
«Проект очень молодой. Прошло чуть более полугода с момента старта, и мы достигли хороших результатов. Но нам есть к чему стремиться. Например, в программе на сегодняшний день более 5 тысяч учреждений. Думаю, для старта программы это неплохо, но нам с вами, конечно, есть с чем поработать. И нашим учреждениям каждый день необходимо задумываться о том, как привлечь нашу молодежь, как сделать так, чтобы поход в учреждения культуры стал традицией, и чтобы это было модно и популярно среди молодых людей», – сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на методическом семинаре для участников программы «Пушкинская карта».
Саратовскую область на мероприятии, прошедшем в формате видеоконференцсвязи представили более ста специалистов учреждений культуры.
Участники обсудили необходимые условия для участия в программе, правила оформления событий на платформе «PRO.Культура.РФ», технические требования к участникам программы «Пушкинская карта», настройка «белого» терминала, основные правила при работе с реестром сведений о проданных билетах и другое.
В настоящее время в программе зарегистрировано 59 учреждений культуры в 22-х муниципальных районах области и городе Саратов.
В региональную афишу Пушкинской карты включено 739 мероприятий, в том числе 325 спектаклей и 99 концертов. Количество их ежемесячно увеличивается. На сегодняшний день по Пушкинской карте приобретено 38 тыс. 180 билетов на сумму более 13 млн рублей, 85% которых приходится на мероприятия театрально-концертных учреждений.
На спектакли продано 28 тысяч билетов, на концерты – 2500 билетов.