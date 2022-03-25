В региональную афишу Пушкинской карты включено более 700 мероприятий

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Саратовскую область на мероприятии, прошедшем в формате видеоконференцсвязи представили более ста специалистов учреждений культуры.Участники обсудили необходимые условия для участия в программе, правила оформления событий на платформе «PRO.Культура.РФ», технические требования к участникам программы «Пушкинская карта», настройка «белого» терминала, основные правила при работе с реестром сведений о проданных билетах и другое.В настоящее время в программе зарегистрировано 59 учреждений культуры в 22-х муниципальных районах области и городе Саратов.В региональную афишу Пушкинской карты включено 739 мероприятий, в том числе 325 спектаклей и 99 концертов. Количество их ежемесячно увеличивается. На сегодняшний день по Пушкинской карте приобретено 38 тыс. 180 билетов на сумму более 13 млн рублей, 85% которых приходится на мероприятия театрально-концертных учреждений.На спектакли продано 28 тысяч билетов, на концерты – 2500 билетов.