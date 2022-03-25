25 марта 2022 ПЯТНИЦА
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Свыше пяти с половиной тонн овощей произведено с начала года в тепличных хозяйствах области

Новости
Свыше пяти с половиной тонн овощей произведено с начала года в тепличных хозяйствах области

С начала года в теплицах выращено 5741,2 тонн овощной продукции (148% к уровню прошлого года).

Основную массу в общем объеме составляют огурцы. По оперативным данным регионального минсельхоза, к сегодняшнему дню их произведено 5584,7 тонн. Томатов выращено 84,3 тонны, прочих овощей закрытого грунта – 72,2 тонны.

«Предприятия отрасли продолжают совершенствовать производство, внедряя новые перспективные технологии, которые позволяют обеспечивать высокие параметры качества», - подчеркивает зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Лидерство в сегменте принадлежит АО «Волга», АО «Совхоз «Весна»», ООО «РЭХН», ООО «Ага Плюс», ООО «Лето-2002».