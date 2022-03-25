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В топ-3 рейтинга продаж «Мосавтошина» - ЦМК шины KAMA NF 202

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В топ-3 рейтинга продаж «Мосавтошина» - ЦМК шины KAMA NF 202

ЦМК шины производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES стали лидерами спроса «Мосавтошина», одного из крупнейших российских интернет-магазинов. Так, в топ-10 продаж грузовых шин вошли сразу четыре линейки бренда КАМА.

«ЦМК шины КАМА – это качество и надежность, повышенная ходимость до 700 тыс. км, возможность снизить затраты на регулярное обновление шин благодаря опции восстановления холодным методом наварки протектора. Вот только некоторые преимущества цельнометаллокордных моделей перед традиционными комбинированными», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В тройке лидеров покупательского спроса «Мосавтошина» – грузовые шины КАМА NF 202 предназначены специально для установки на переднюю (рулевую) ось грузовых автомобилей различной грузоподъемности, осуществляющих междугородние и региональные перевозки. Улучшенные сцепные характеристики, а также пониженные показатели сопротивления качению обеспечиваются продуманным дизайном рисунка протектора с пятью широкими ребрами. Хорошие показатели сцепления и тяги как на сухом, так и влажном покрытии достигаются за счет наличия четырех продольных канавок зубчатой формы и волнообразных ламелей на поверхности протектора. Равномерное распределение нагрузки и повышение грузоподъемности происходит за счет ламелей в плечевых зонах протектора, которые разделяют зоны на отдельные блоки. Существенное повышение прочности и эластичности шины достигается за счет цельнометаллокордной конструкции каркаса и брекера. Улучшенные сцепные характеристики, а также пониженные показатели сопротивления качению обеспечиваются продуманным дизайном рисунка протектора с пятью широкими ребрами.

Также в десятку лидеров вошли ЦМК шины КАМА NR 201 (используются на ведущих осях грузового транспорта), КАМА NU 301 (приспособлены для эксплуатации на любой оси) и КАМА NT 202 (для комплектации грузовых прицепов и полуприцепов).

ЦМК шины КАМА NF 202, КАМА NR 201, КАМА NU 301 и КАМА NT 202 можно приобрести в официальном интернет-магазине производителя – https://kamatyres.shop/catalog/tsmk_shiny_kama/ .

Источник: https://mosautoshina.ru/catalog/gruz/