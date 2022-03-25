25 марта 2022 ПЯТНИЦА
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В рамках нацпроекта «Культура» в Петровском районе открылся одиннадцатый виртуальный концертный зал в области

Новости


Сегодня в Петровском районе на базе художественной галереи Музейного комплекса им. И.В. Панфилова состоялось открытие виртуального концертного зала. Это одиннадцатое учреждение такого типа в области, открытое в рамках национального проекта «Культура».

Его открытие даст возможность регулярно проводить для жителей Петровска трансляции концертов классической и современной музыки, причем современное оборудование позволит обеспечивать высочайшее качество воспроизведения. Онлайн-трансляция создает для зрителей атмосферу личного присутствия на концертах самых престижных музыкальных учреждений России.

Важно, что показы, как и во всех остальных виртуальных концертных залах, будут бесплатны для зрителей всех категорий.

Министр культуры области Наталия Щелканова отметила: «Саратовская область – активный участник национального проекта «Культура». Он дает возможность в каждом населённом пункте открывать учреждения нового поколения – модельные библиотеки, модернизированные кинозалы, центры культуры. Результатом работы по нацпроекту в текущем году стало создание современного виртуального концертного зала в Петровске. Нацпроект «Культура» меняет жизнь в лучшую сторону».