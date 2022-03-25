Обучающий семинар по работе с маломобильными пассажирами пригородных поездов провели в Саратове

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В ходе урока представители общественной организации рассказали железнодорожникам о правилах этикета и общения с инвалидами различных категорий, а также показали обучающие видеоролики. Затем собравшимся продемонстрировали основы обращения с инвалидной коляской и дали ряд полезных рекомендаций по взаимодействию с маломобильными пассажирами. В рамках мероприятия полученные знания были отработаны на практике.Специализированная подготовка сотрудников повысит качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и сделает их поездки более комфортными.