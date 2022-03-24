Премия «Филантроп» поддержит талантливых людей с ограниченными возможностями
Всероссийское общество инвалидов информирует о проведении конкурса на соискание премии «Филантроп». Премия присуждается за выдающиеся достижения людей с инвалидностью в области культуры и искусства. За два десятилетия в соискании премии приняли участие более 10 тысяч инвалидов из 36 стран мира и всех регионов Российской Федерации.
Жюри оценивает заявки по трем основным номинациям: исполнительское искусство, изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников конкурса получает звание номинанта международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат, как свидетельство победы человека над физическими и моральными преградами.
Две специальных номинации: «За оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям» (присуждается государственному и/или общественному деятелю) и «Филантропу и меценату» (присуждается представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям) не имеют денежного выражения.
Всю информацию об условиях участия в конкурсе на соискание премии «Филантроп» можно найти на сайте http://www.filantrop.ru/o-premii/