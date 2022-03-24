24 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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Саратовские предприятия могут участвовать в «Бирже импортозамещения»

Новости


Предприятия и организации Саратовской области могут воспользоваться цифровым сервисом «Биржа импортозамещения».

Он создан Минпромторгом и Минцифры по поручению правительства России. С его помощью предприятия могут наладить коммуникацию по вопросам поставок комплектующих и оптимизировать кооперационные связи. Предполагается, что в базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией. Сервис функционирует на электронной торговой площадке «Газпромбанка» на базе Государственной информационной системы промышленности. Регистрация для компаний бесплатна.

Новый цифровой сервис призван упростить работу бизнеса в условиях повышения спроса на отечественную продукцию. Воспользоваться новой услугой могут и саратовские предприятия, для которых она станет одной из мер поддержки в экономически сложных условиях.

«Работа по импортозамещению в Саратовской области велась и до тех сложностей, с которыми мы столкнулись сейчас. За 5 лет у нас замещено 68 видов товаров, не имеющих аналогов в России, в том числе 9 – в прошлом году. У нас есть предприятия, выпускающие продукцию мирового уровня, и текущая ситуация создает окно возможностей для того, чтобы заместить импортные товары на нашем рынке по всем отраслям. Государство уделяет этому особое внимание и на федеральном, и на региональном уровнях. Оперативным штабом по повышению устойчивости развития экономики страны в условиях санкций уже одобрен план первоочередных действий для поддержки предприятий. Практически ежедневно принимаются изменения в законы и нормативные акты. На всех уровнях прорабатываются решения для оптимизации экономических связей и логистических цепочек», - прокомментировал заместитель председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.