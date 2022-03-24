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В Саратове пройдет День «менделеевцев» в СГТУ

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30 марта в СГТУ состоится образовательное мероприятие для школьников 8 и 9 «менделеевских» классов средней школы поселка Михайловский Краснопартизанского района Саратовской области.

Для школьников подготовили насыщенную образовательную программу по химии и экологии. Ребята побывают на лекциях профессоров СГТУ и представят свои проекты в группах с наставниками-студентами в лабораториях кафедры вуза «Экология и техносферная безопасность».

Учащиеся увидят химические опыты и прослушают лекции от ведущих специалистов вуза, познакомятся с уникальными приборами в Инжиниринговом технологическом центре кафедры.

В мероприятии примут участие специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, ученые, экологи.

Участие СГТУ в образовательной программе «менделеевские классы» осуществляется в рамках трехстороннего договора между министерством образования Саратовской области, Россиийским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева и Саратовским государственным техническим университетом. Реализуется программа и в других регионах при участии вузов, входящих во всероссийский научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» и Госкорпорации «Росатом».