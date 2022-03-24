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Аэропорт «Гагарин» переходит на весенне-летнее расписание

Новости
Аэропорт «Гагарин» переходит на весенне-летнее расписание

Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 27 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 29 октября 2022 года. Из Саратова в летний период запланированы регулярные и чартерные пассажирские рейсы по 14 направлениям. Полеты по ним намерены выполнять 12 авиакомпаний.

Для полетов из «Гагарина» летом 2022 года будут доступны курорты: Анапа, Сочи, Геленджик, Симферополь и Минеральные Воды. Сохраняются популярные российские направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сургут.

В столицу России авиакомпаниями заявлено к выполнению до 6 рейсов в день. Полеты в Москву запланировали авиакомпании «Россия» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково), Red Wings и S7 Airlines (в Домодедово). Авиакомпания «Победа» будет выполнять ежедневные рейсы в Санкт-Петербург, а с 1 июня количество рейсов в Северную столицу увеличится до двух раз в день по средам, пятницам и воскресеньям.

Из «Гагарина» в Сочи в летнем расписании авиакомпания «Победа» увеличит частоту до ежедневной с 3 мая, а с 30 мая дважды в неделю по субботам и понедельникам полеты в Сочи будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Авиакомпании «Ижавиа» и Red Wings планируют дважды в неделю летать из Саратова в Анапу по вторникам и субботам. В Минеральные Воды также дважды в неделю будут выполняться рейсы авиакомпанией «Азимут».

В Симферополь прямые рейсы из «Гагарина» с частотой три раза в неделю запланировали авиакомпании Red Wings и Nordwind Airlines. Также авиакомпания Red Wings в летнем расписании будет выполнять дважды в неделю прямые рейсы в Геленджик.

В настоящий момент в летнем расписании аэропорта «Гагарин» с 21 апреля запланировано выполнение рейсов в Анталью (Турция) авиакомпаниями Pegas Fly («Икар»), Azur Air и Nordwind Airlines. Расписание будет меняться исходя из запросов авиакомпаний. Международный аэропорт «Гагарин» готов обслуживать международные рейсы при наличии у авиакомпаний разрешения Росавиации на выполнение таких рейсов.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», а также на странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/gagarin.airport. Узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий– на сайте авиакомпаний.