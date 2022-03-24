Роман Ковальский, министр сельского хозяйства Саратовской области: "Господдержка малых форм хозяйствования по-прежнему актуальна"

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В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район – здесь надоено 14 114 тонн.Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,6 кг), Энгельсского (22,4 кг) и Калининского (20,4 кг) муниципальных районов.«Господдержка малых форм хозяйствования остается по-прежнему актуальной. Например, в этом году сумма гранта на развитие семейных ферм увеличена с 10 млн до 15 млн рублей», - отметил заместитель Председатель Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский .