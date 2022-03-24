Роман Ковальский, министр сельского хозяйства Саратовской области: "Господдержка малых форм хозяйствования по-прежнему актуальна"
Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 23 марта, в сельхозпредприятиях области произведено 24,7 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 2021 года. Валовой надой молока за сутки составляет 320 тонн, надой молока от коровы за сутки — 17,9 кг (+0,6 кг к 2021 году).
В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район – здесь надоено 14 114 тонн.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,6 кг), Энгельсского (22,4 кг) и Калининского (20,4 кг) муниципальных районов.
«Господдержка малых форм хозяйствования остается по-прежнему актуальной. Например, в этом году сумма гранта на развитие семейных ферм увеличена с 10 млн до 15 млн рублей», - отметил заместитель Председатель Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский .