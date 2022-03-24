24 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
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15:18 | 24 марта
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14:25 | 24 марта
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12:40 | 24 марта
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11:47 | 24 марта
В Саратове пройдет День «менделеевцев» в СГТУ
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09:53 | 24 марта
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09:00 | 24 марта
В Саратове политологи и эксперты обсудили историю российско-украинских взаимоотношений
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В Саратове политологи и эксперты обсудили историю российско-украинских взаимоотношений

Новости


В Саратове политологи и эксперты обсудили историю российско-украинских взаимоотношений.

Кандидат политических наук Михаил Данилов рассказал о мероприятии в своих социальных сетях

«В честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Клуб политических аналитиков Саратовской области обсуждал вопросы политического и информационного сопровождения специальной военной операции на Украине. Одним из предложений стала идея разворачивания масштабной образовательной и просветительской деятельности по вопросам общей российской и украинской истории, истокам украинского национализма и его современным проявлениям. Очевидно, что специальная операция включает в себя целый ряд «неармейских» составляющих: политико-дипломатическую, гуманитарную, экономическую, информационную, образовательную.

На площадке СГТУ прошла открытая он-лайн лекция научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова. Ее тема – «Сила в правде» (Об исторических событиях, вызвавших необходимость проведения специальной операции на Украине). Организатором лекции и ее последующего обсуждения стало Саратовское региональное отделение РВИО (председатель – С.Ю. Наумов). В центре внимания были вопросы, посвященные значению терминов «Украина», «Малороссия», «Слободская Украина», истокам тезиса «Украина – не Россия», тому, как Новороссия и Донбасс оказались в составе Украинской Советской Социалистической Республики, проявлениях неонацизма в современной Украине. Лекция Михаила Мягкова доступна на ютуб-канале РВИО. (https://www.youtube.com/watch?v=HhlYR3GHTiA ).», - рассказал кандидат политических наук Михаил Данилов.
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