В Саратове политологи и эксперты обсудили историю российско-украинских взаимоотношений
В Саратове политологи и эксперты обсудили историю российско-украинских взаимоотношений.
Кандидат политических наук Михаил Данилов рассказал о мероприятии в своих социальных сетях
«В честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Клуб политических аналитиков Саратовской области обсуждал вопросы политического и информационного сопровождения специальной военной операции на Украине. Одним из предложений стала идея разворачивания масштабной образовательной и просветительской деятельности по вопросам общей российской и украинской истории, истокам украинского национализма и его современным проявлениям. Очевидно, что специальная операция включает в себя целый ряд «неармейских» составляющих: политико-дипломатическую, гуманитарную, экономическую, информационную, образовательную.
На площадке СГТУ прошла открытая он-лайн лекция научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова. Ее тема – «Сила в правде» (Об исторических событиях, вызвавших необходимость проведения специальной операции на Украине). Организатором лекции и ее последующего обсуждения стало Саратовское региональное отделение РВИО (председатель – С.Ю. Наумов). В центре внимания были вопросы, посвященные значению терминов «Украина», «Малороссия», «Слободская Украина», истокам тезиса «Украина – не Россия», тому, как Новороссия и Донбасс оказались в составе Украинской Советской Социалистической Республики, проявлениях неонацизма в современной Украине. Лекция Михаила Мягкова доступна на ютуб-канале РВИО. (https://www.youtube.com/watch?v=HhlYR3GHTiA ).», - рассказал кандидат политических наук Михаил Данилов.